Klima-Experte warnt: Ski fahren wird nicht mehr funktionieren irgendwann

«In vielleicht 40 Jahren werden wir nicht mehr Ski fahren», äusserte Ex-Ski-Superstar Mikaela Shiffrin schon vor knapp drei Jahren ihre Bedenken über den Klimawandel und seine Folgen für den Skisport. In der aktuellen Saison mussten nun in der Tat bereits mehrere Rennen wegen zu hoher Temperaturen oder zu wenig Schnee abgesagt werden.

Von den bislang acht angesetzten Rennen konnte bloss der Männer-Riesenslalom in Sölden durchgeführt werden. Der Frauen-Riesen in Sölden fiel den klimatischen Bedingungen ebenso zum Opfer wie die Doppel-Abfahrten der Männer und der Frauen in Zermatt/Cervinia. Auch bei den am kommenden Wochenende angesetzt gewesenen Parallel-Wettbewerben in Lech/Zürs sorgen zu hohe Temperaturen für eine vorzeitige Rennabsage.