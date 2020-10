Traurige, aber erwartbare Nachrichten aus dem Schweizer Ski-Lager: Der Verband hat entschieden, dass an den Schweizer Heimrennen grundsätzlich keine Zuschauer zugelassen sein werden. Dies teilte Swiss-Ski am Freitagmorgen mit.

Keine Tribünen, keine Festzelte

Das betrifft alle fünf Austragungsorte in der Schweiz: Damit wird es in St. Moritz, Adelboden, Wengen, Crans-Montana und Lenzerheide keine Fans haben. Laut Swiss-Ski werden keine Zuschauer-Tribünen aufgebaut, auf Fan-Villages und Festzelte rund um den Zielbereich und in den Weltcup-Orten wird verzichtet. Auch wird es keine öffentlichen Siegerehrungen und Startnummernauslosungen geben. Davon ist auch das Weltcup-Skispringen in Engelberg betroffen.