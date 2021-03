Das Schweizer Doppelpodest von Lara Gut-Behrami und Corinne Suter beim Super-G in Val di Fassa wurde am Sonntag von zwei brutalen Stürzen überschattet.

Wie der norwegische Skiverband am Montagmorgen mitteilt, wurde die Speed-Athletin am Sonntagabend in Innsbruck operiert. Sie zog sich beim Sturz einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Der Teamarzt geht davon aus, dass Vickhoff Lie in sechs Monaten wieder im normalen Trainingsbetrieb sein kann.