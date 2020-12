Die fünfköpfige Gruppe sei am Nachmittag auf der Abfahrt vom Firsthöreli in Richtung Galtenebnet gewesen.

Am Dienstag löste eine Skitouren-Gruppe eine Lawine im Kanton Uri aus. Die fünfköpfige Gruppe ist am Nachmittag auf der Abfahrt vom Firsthöreli in Richtung Galtenebnet gewesen, teilt die Urner Polizei am Mittwoch mit. Plötzlich habe der an dritter Stelle fahrende Skifahrer dabei ein Schneebrett ausgelöst. Der Mann sei daraufhin mit der Schneemass rund 30 Meter den Hang hinunter gerutscht und dabei verschüttet worden.