Korruptionsvorwürfe: Skitouren und «Männerabend» – Globus-Miteigentümer droht Anklage

Der österreichische Multimilliardär René Benko sieht sich mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Konkret geht es um einen Verkauf von Immobilien durch seine Unternehmen, mit denen er in zwei Wochen 53 Millionen Euro Gewinn erzielt haben soll. Die österreichische Steuerbehörde ermittelte daraufhin wegen eventueller verdeckter Gewinnausschüttung.

Darum gehts Der Unternehmer René Benko soll versucht haben, ein Steuerverfahren zu seinen Gunsten zu beeinflussen.

So soll der Tiroler einem hohen Beamten einen Managerposten mit dickem Lohn und ebenso grosszügigem Bonus versprochen haben.

Benko ist auch Miteigentümer des Schweizer Detailhandelsunternehmens Globus AG.

Die Rahmenbedingungen der Stelle, die der Unternehmer René Benko dem hohen österreichischen Beamten Thomas Schmid versprochen haben soll, tönen verlockend: Ein Management-Posten, der mit einem fixen Bruttolohn von 300’000 Euro und einem ebenso hohen Bonus kommt. Im Gegenzug setzte Benko wohl darauf, dass Schmid in einem Steuerverfahren zu seinen Gunsten entscheiden würde. Nun steht der Immobilienunternehmer im Verdacht, versucht zu haben, einen Beamten zu bestechen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Chrysler-Hochhaus gekauft

Der 45-Jährige ist Multimilliardär und gehört damit zu den vermögendsten Österreichern überhaupt. Er ist einer der Miteigentümer der schweizerischen Globus-Gruppe und besitzt auch in den deutschsprachigen Nachbarländern diverse Unternehmen und Immobilien, wie die NZZ berichtet.

In Deutschland etwa die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, in Wien gehört ihm das bekannte Hotel Park Hyatt. Für Aufsehen sorgte auch der Kauf des Chrysler-Hochhauses in New York, das als exemplarisches Beispiel für den «Art déco»-Architekturstil gilt.

Immobilientransaktion im Fokus

Jetzt könnte ihm aber eine Verstrickung in eine Immobilientransaktion zum Verhängnis werden, wenn der Verdacht der Korruptionsstaatsanwälte zutrifft. Wegen finanzieller Schwierigkeiten verkaufte die österreichische Bank Bawag mehrere teure Liegenschaften in der Wiener Innenstadt an ein Konsortium, an dem unter anderem auch Benkos Immobilienunternehmen Signa beteiligt war – knapp ein Jahr später veräusserte dieses die Immobilien an einen Luxemburger Sicav-Fonds (Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital, Anm. d. Red.), an dem auch eine Privatstiftung von René Benko beteiligt war. Zwei Wochen später wurde die Immobilie an eine weitere Firma weitergereicht, an der Benkos Signa-Gruppe ebenfalls beteiligt ist.

53 Millionen Gewinn in zwei Wochen

In diesem Zeitraum steigerten sich die Preise enorm: Laut Dokumenten der Staatsanwaltschaft verkaufte der Sicav-Fonds die Immobilien für 195 Millionen Euro und machte so in zwei Wochen einen Gewinn von 53 Millionen Euro. Zwar waren solche Transaktionen über eine ausländische Firma damals steuerfrei – der hohe Kapitalgewinn weckte bei der Steuerbehörde aber den Verdacht, dass Benko eine verdeckte Gewinnausschüttung vorgenommen haben könnte.

Wie die darauffolgenden Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwälte zeigen, setzte René Benko danach alles daran, um das Steuerverfahren zu seinen Gunsten ausgehen zu lassen. Er hofierte den Beamten Thomas Schmid, der als enger Vertrauter des Ex-Kanzlers Sebastian Kurz galt, regelrecht. Schmids Aussagen in den Vernehmungen mit der Korruptionsstaatsanwaltschaft sind brisant. So lud Benko den Beamten zu einer Skitour nach Lech ein, wenig später folgte laut der NZZ eine Einladung zu einem «Männerabend» in Wien. Am 3. Oktober 2017 soll es dann schliesslich zur schicksalhaften Unterbreitung des Stellenangebots von René Benko an Schmid gekommen sein.

Kurz-Vertrauter lehnte Bestechung ab

Es wäre ein deutlicher Lohnsprung gewesen für den Beamten – der schlug aber aus. Mit der Wahl von Sebastian Kurz im Jahre 2019 erhielt Schmid, damals Generalsekretär im österreichischen Finanzministerium, aber einen anderen Traumjob, als er zum Chef der österreichischen Beteiligungsholding Öbag ernannt wurde. Das Portefeuille hat derzeit einen Wert von 33 Milliarden Euro. Multimilliardär Benko hat sich bisher nicht zum Verdacht der Korruptionsstaatsanwälte geäussert – die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob gegen Benko Anklage erhoben wird.