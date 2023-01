Davos: Skitourenfahrer gerät in Lawine und stirbt

Davos GR : Skitourenfahrer (28) gerät in Lawine und stirbt

Am Sonntag hat sich am Gorihorn in Davos eine Lawine gelöst und einen Skitourengänger verschüttet. Ein 28-jähriger Deutscher ist noch vor Ort verstorben. Im Einsatz standen die Rega und zwei militärische Helikopter vom WEF.