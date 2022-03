Zermatt VS – Deutscher Skitourengänger (47) fällt in Gletscherspalte und stirbt

Bei einem Sturz in eine Gletscherspalte starb am Montag ein 47-jähriger Mann.

Auf dem Grenzgletscher oberhalb von Zermatt kam es am Montag zu einem tödlichen Unfall. Die Polizei hat das Todesopfer am Mittwoch definitiv identifiziert: Es handelt sich um einen 47-jährigen Deutschen. Der Unfall hatte sich am frühen Nachmittag ereignet. Zwei Männer befanden sich nicht angeseilt auf einer Skitour, als einer von ihnen mehrere Meter in eine Gletscherspalte stürzte, wie die Kantonspolizei schreibt.