Feegletscher VS : Skitourengänger stirbt nach Sturz in Gletscherspalte

Am Donnerstag stürzte ein Skitourengänger auf dem Feegletscher im Wallis in eine Gletscherspalte. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Ein 48-jähriger Skitourengänger war am Donnerstag in Begleitung seines Sohnes auf dem Feegletscher oberhalb von Saas Fee VS unterwegs. Als plötzlich eine Spaltenbrücke unter ihm einbrach, fiel der Vater in eine zirka 20 Meter tiefe Gletscherspalte. Drittpersonen alarmierten die Rettungskräfte. Der Mann konnte jedoch nur noch tot geborgen werden. Beim Unfallopfer handelt es sich um einen Walliser mit Wohnsitz im Mittelwallis. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.