Skiunfall in Unterwasser endet für 67-Jährigen tödlich

Ein 67-jähriger Skifahrer fuhr am Mittwochmorgen in Unterwasser SG im Skigebiet Chäserrugg auf der Piste Nummer drei in Richtung Tal. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er über den Pistenrand, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt. Dort prallte er in einen Markierungspfosten und stürzte in bewaldetes Gebiet. Dabei wurde er schwer verletzt.