10 Jahre ohne Lohnerhöhung: «Sklavenähnliche Bedingungen» – eine Coiffeuse fühlt sich ausgenutzt

Eine Sprecherin von Gidor sagt auf Anfrage, das Unternehmen halte sich vollumfänglich an die Vorschriften des Gesamtarbeitsvertrags – auch was Lohn, Pausen und Freizeit angehe. Als grösstes Coiffeur-Unternehmen der Schweiz gebe es neben vielen sehr zufriedenen Mitarbeitenden auch immer wenige Unzufriedene. In solchen Fällen suche Gidor nach Lösungen, was aber nicht immer gelinge.