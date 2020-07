Studie

Skoda-Lehrlinge träumen von einem Spider

Zum siebten Mal haben Auszubildende von Skoda ein Concept-Car gebaut. Der Skoda Slavia ist ein hübscher Spider, der leider ein Einzelstück bleiben wird.

Alois Kauer, der seit Februar die Skoda-Akademie leitet, ist stolz: «Das Azubi-Car ist das Leuchtturmprojekt eines jeden Jahrgangs unserer Berufsschule. Bereits im siebten Jahr in Folge stellen unsere Studenten bei der Planung, Konstruktion und Fertigung eines beeindruckenden Einzelstücks den hohen Standard der Ausbildung in unserem Haus unter Beweis.» Die Lehrlinge dürften ihr eigenes Traumauto bauen und dabei in verschiedenen Unternehmensbereichen mit den Profis zusammenarbeiten. «So lernen sie bereits im Rahmen ihrer Ausbildung Abläufe kennen, die später einmal zu ihren Aufgaben gehören werden, wenn sie nach ihrem Abschluss in der Berufsschule die nächsten Schritte bei uns im Unternehmen machen.»