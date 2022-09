Elektrostudie: Skoda will sich mit einem Siebensitzer für die Zukunft rüsten

Viel kann Skoda in der Vergangenheit nicht falsch gemacht haben: Die Verkaufszahlen sind nach wie vor gut, der Marktanteil liegt bei sechs Prozent, die Tschechen haben in der Schweiz Platz vier unter allen Herstellern fest im Griff. Doch die VW-Tochter will raus aus der Komfortzone und plant einen radikalen Schnitt: Skoda will das Design seiner Modelle sukzessive neu ausrichten und deutlich nachschärfen.