Romance Scam: Skrupellos und manipulativ – so gehen Liebesbetrüger vor

«Bereits nach kurzer Zeit gibt die Täterschaft vor, in ihnen die ‹grosse Liebe› gefunden zu haben», so Regli.

Darum fallen Menschen darauf rein

Laut Psychotherapeutin Katharina Rast nehmen sich Menschen häufig wenig Zeit, Informationen genau zu prüfen und auf Ungereimtheiten zu achten. «Menschen suchen in Dating Apps für sich selbst ‹gute Gefühle› und erwarten dies somit auch von diesen Apps, weswegen ihre Urteilskraft eingeschränkt ist.» Gemäss Rast sind Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung nicht ans Alter gebunden: «In jeder Lebensphase gibt es Zeiten, wo man sich nach Kontakt und Bindung sehnt.» Gemäss Psychotherapeut Felix Hof sind Menschen, die aus Gründen schwierige Beziehungserfahrungen oder gar Trennungen hinter sich haben, keinen Anschluss finden, in Vereinzelung oder Einsamkeit leben, mitunter auch ein «Attraktivitätsproblem» haben, besonders empfänglich. «Tatsächlich lassen sich Frauen leichter täuschen als Männer und Männer sind häufiger Täter. Die Täter gehen in der Bedienung der Bedürftigkeitsgefühle sehr geschickt vor.»