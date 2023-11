Skurrile Autopannen: Wenn die Fahrt zum Abenteuer wird

Per Navi zum Pilatus

Aufs Navi sollte man sich nicht blind verlassen. Diese Lektion musste unter anderem eine südkoreanische Familie erfahren, die mit dem Auto zum Pilatus fahren wollte. Und zwar die direkte Route bis zum Gipfel. Weil dies aber nur per Bahn oder über einen Wanderweg möglich ist, kam es, wie es kommen musste und die Touristen blieben mit ihrem Auto auf dem Wanderweg stecken.

Scheibenreiniger statt Motoröl

Eine für den Motor im wahrsten Sinn des Wortes fatale Verwechslung ist einer Autofahrerin in Frankreich passiert. Eigentlich wollte sie nur Scheibenwischwasser nachfüllen. Dummerweise hat sie aber die falsche Öffnung erwischt. Nämlich diejenige fürs Motoröl . Die Konsequenz: Erst rauchte das Auto «blau», dann ging gar nichts mehr und das Auto blieb mit kapitalem Motorschaden liegen.

Gülle ins offene Cabrio

Der Ausdruck «shit happens» traf auch auf einen Cabriofahrer und seine Tochter zu, die bei strahlendem Sonnenschein im bayrischen Altomünster offen unterwegs waren, bis ihnen ein Bauer mit seinem Güllewagen entgegen kam. Dieser musste just in diesem Moment einem Auto ausweichen, die Gülle geriet in Wallung und schwappte ausgerechnet ins vorbeifahrende Cabrio. Resultat: Totalschaden.