Tattoos von Verstorbenen als Kunstwerke an der Wand

Beim Unternehmen Save My Ink Forever kannst du die Tattoos von verstorbenen Freunden oder Familienmitgliedern konservieren lassen. Das Tattoo wird dafür eingerahmt und kann dann zu Hause aufgehängt werden. Du findest das schräg? Damit bist du nicht allein, wie die Reaktionen auf ein Instagram-Video der österreichischen Zeitung «Der Standard» zeigen.

«Alter, die Welt hat mittlerweile einfach einen einzigen Vollschuss!» und «Genug Internet für heute …» sind nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Video. Dazwischen zeigen einige wenige User Verständnis dafür, dass man sich eine spezielle Erinnerung an eine verstorbene Person an die Wand hängen würde – schliesslich sei das deren eigene Entscheidung. So lassen sich manche Menschen auch in pinkfarbenen Barbie-Särgen beisetzen.

Nur professionelle Tattoos werden konserviert

Gegründet wurde das Unternehmen von Michael und Kyle Sherwood, einem Vater-Sohn-Duo aus Ohio. Nachdem die tätowierte Haut zu ihnen geschickt wird, wird sie speziell behandelt und in Museumsqualität und unter UV-Glas eingerahmt. Auf ihrem Instagram-Account sind diverse Beispiele zu sehen, darunter kleinere Tattoos, aber auch komplette Rückentattoos und andere grosse Werke. Einige Einschränkungen gibt es: Es werden nur professionell gestochene Tattoos konserviert, da die Unternehmer bei selbst gestochenen Exemplaren nicht garantieren können, dass das Tattoo die Entfernung unbeschadet übersteht.

Ausserdem gibt es eine Liste von Bestattungsunternehmen, mit denen Save My Ink Forever zusammenarbeitet. Grundsätzlich sei das Verfahren aber bei jedem Bestatter möglich, diese müssten einfach mit der Entfernung der Tattoos einverstanden sein. Das Unternehmen bietet den Service bereits seit 2016 an, die Preise hängen von der Grösse des Tattoos ab. Wäre so etwas auch in der Schweiz möglich?

«Ein Arzt müsste die Entfernung übernehmen»

Eine solche Anfrage habe es bisher nicht gegeben, sagt Adrian Hauser, Präsident der Sektion Deutschschweiz des Schweizerischen Verbandes der Bestattungsdienste. «Machbar ist vieles, wenn es die Angehörigen so wünschen und den entsprechenden Auftrag erteilen», sagt Hauser. Er vermutet, dass der Trend die Schweiz noch erreichen wird.

Der Prozess wäre hierzulande aber ein anderer: «Ein Bestatter in der Schweiz darf nicht einfach mit einem Skalpell an einem Leichnam Haut entfernen. Dazu müsste ein Arzt aufgeboten werden oder es müsste eine entsprechende Schulung stattfinden – so darf beispielsweise ein Herzschrittmacher auch nur durch einen Arzt oder einen entsprechend ausgebildeten Bestatter entnommen werden», so Hauser. «Wir verfügen zwar über diese Ausbildung, trotzdem würde ich mir nicht einfach erlauben, ein Tattoo an einer verstorbenen Person zu entfernen.»