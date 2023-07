Dank Japanern: Skurriler Heidi-Trailer – Schweizer Comedian geht mit KI-Video viral

In Japan ist Heidi eine weitbekannte Figur. Dort wurde nämlich die Heidi-Zeichentrickserie produziert, die dort, wie auch hier in der Schweiz, vielen bekannt ist.

Auf Twitter hat das Video mittlerweile über 16 Millionen Views, das Video wurde weit über die Grenzen hinaus geteilt. Mit diesem Erfolg habe er nicht gerechnet, meint Karpi. «Ich habe nicht gedacht, dass die ganze Welt auch so einen kranken Humor hat wie ich.»

«Heiliges» Heidi in skurrilen Bildern

Vermutlich sei das Video so viral gegangen, weil jeder darin etwas Interessantes finde. Die Hälfte etwa, denkt der Comedian, sei beim Anschauen des Videos einfach erleichtert, dass KI doch nicht so einfach realistische Bewegtbilder erstellen kann.

Viele Retweets von Japanern

Das Video sei nun auch nach Japan übergeschwappt, wo diese «ironische Selbstbeweihräucherung» aus der Schweiz gut ankomme, merkt er an.

Heidi-Zeichentrickserie kommt aus Japan

«Hunderte Clips zusammengeschnitten»

Doch nicht nur den Inhalt sieht Kuyas verantwortlich dafür, dass das KI-generierte Video so viele Aufrufe verzeichnet. KI stelle Wahrscheinlichkeitsrechnungen an, aus denen neue Bilder und Ideen entstehen, die wir in der Kombination nicht kennen. «Das wirkt auf uns zum einen faszinierend, zum anderen aber auch verstörend.»