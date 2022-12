Untersuchung abgeschlossen: Skyguide musste Schweizer Luftraum schliessen – jetzt ist der Grund bekannt

Am 15. Juni 2022 kam es bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide zu einer technischen Störung. Aus Sicherheitsgründen entschied das Unternehmen damals, den von ihr überwachten Luftraum zu schliessen. Skyguide hat in der Folge während rund fünf Stunden keinen neuen Flugverkehr aufgenommen. Im Anschluss wurde eine interne Untersuchung zu den Gründen des Vorfalls veranlasst und das UVEK in der Folge darüber informiert. Aufgrund der Tragweite des Vorfalls entschied das UVEK damals, den Sachverhalt und die vorliegenden Untersuchungsergebnisse von einer externen, unabhängigen Stelle untersuchen zu lassen. Der Auftrag dazu ging an Accenture, das seine Untersuchung nun abgeschlossen hat.