Die Handhabung der Anwendung scheint intuitiv und informativ, einzig Höhenangaben konnten in einem ersten Versuch nur in Fuss angegeben werden.

Wer unbemannt im kontrollierten Flugraum fliegen möchte, soll in Zukunft einfacher an Bewilligungen kommen. Skyguide geht dafür eine Kooperation mit AirMap ein.

Wer unbemannte Flugzeuge steuern will, braucht bald mal eine Bewilligung dafür.

Kapazitäten direkt einsehbar

Neu können die Anträge über die App oder den Webbrowser von AirMap direkt erfasst werden, schreibt Skyguide in einer Mitteilung. In dieser sollen mit geringem Aufwand alle notwendigen Daten für einen geplanten Flug eingegeben werden. Mit einer Farbkodierung der verschiedenen Zonen in rot, gelb, grün soll sofort ersichtlich sein, ob im gewünschten Gebiet überhaupt geflogen werden darf.