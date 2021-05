Skype funktioniert neu auch über Safari auf iOS und Mac

Google hat neue Regeln für Namen und Logos von Android-Apps in seinem Play Store angekündigt. So dürfen App-Namen künftig nicht mehr als 30 Zeichen lang sein. Namen sollen zudem keine irreführenden Bezeichnungen oder falsche Versprechungen enthalten dürfen. In Logos sollen keine Wörter mehr wie «Sale» oder «Best App» mehr vorkommen. Für Nutzerinnen und Nutzer soll der Play Store so seriöser werden. Die Änderungen sollen spätestens Ende 2021 in Kraft treten.