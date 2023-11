Slalom Levi live: Kann sich Wendy Holdener rehabilitieren?

Gestern gewann Petra Vlhova (SVK) bereits zum sechsten Mal in Levi – und war dabei 1,41 Sekunden schneller als die zweitplatzierte Lena Dürr aus Deutschland. Da konnte selbst die zweiterfolgreichste Fahrerin in Lappland, Mikaela Shiffrin, nicht mithalten. Vor einer Woche in Sölden noch gestürzt, verpasste sie gestern knapp das Podest. Dritte wurde Katharina Liensberger aus Österreich. Neben Liensberger, die sich nach einer Horrorsaison gestern von ihrer besten Seite gezeigt hat, überraschte gestern auch die Kanadierin Ali Nullmeyer. Sie liess diverse starke Fahrerinnen hinter sich und wurde am Ende Sechste.