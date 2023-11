Slalom Levi: Wendy Holdener enttäuscht, Petra Vlhova siegt

Eine Dreiviertelsekunde Vorsprung nimmt die Schwedin mit in den zweiten Lauf. Sie startet offensiv, erwischt im Startabschnitt eine tolle Linie und biegt sauber in den Steilhang ein. Sie lässt die Ski gut laufen, nimmt aber auch einiges an Risiko. Dieses zahlt sich aus. Sara Hector löst Ali Nullmeyer an der Spitze ab!