Slalom Levi: Wendy Holdener wird nur Achte, Mikaela Shiffrin siegt

Holdener scheint blockiert, ist nicht happy Auch im zweiten Versuch von Levi kann Wendy Holdener nicht mit den Besten mithalten.

Das Podest

Etwas unverhofft kam Mikaela Shiffrin zum Sieg in Levi. Das, weil Petra Vlhova ausschied. Hinter Shiffrin komplettierten Leona Popovic aus Kroatien und die Deutsche Lena Dürr das Podest.

Szene des Rennens

Vlhova hatte am Samstag den ersten Slalom überlegen gewonnen. Auch am Sonntag schien gegen die Slowakin kein Kraut gewachsen, sie stellte im 1. Lauf die klare Bestzeit auf. Doch im 2. Durchgang fädelte sie ein und musste den Sieg Shiffrin überlassen.

So haben sich die Schweizerinnen geschlagen

«Ojojojojoi!» – so kommentierte es Wendy Holdener unten im Ziel und wedelte mit der Hand. Erneut war ihr kein überragender erster Lauf gelungen. Doch was meinte die Schwyzerin mit ihrem Statement? Im SRF führte die 30-Jährige aus: «Ich hatte ein rechtes Rodeo im Kopf. Ich hatte bereits von Anfang an mit der Strecke zu kämpfen. Ich habe die Lösung nicht gefunden.» Diese fand sie auch im zweiten Durchgang nicht, nach Rang 12 am Samstag gabs am Sonntag Schlussrang 8.

Hinter Holdener war Michelle Gisin als 15. zweitbeste Schweizerin. Camille Rast auf Rang 19, Nicole Good auf 21 und Mélanie Meillard als 28. schlossen die durchzogene Schweizer Bilanz ab.

Pistengeflüster

Minus 13 Grad im Zielbereich, oben am Start war es mit minus 6 Grad nicht ganz so kalt. Das, weil die Sonne dort bereits etwas «wärmen» konnte. So präsentierte sich das Wetter nördlich des Polarkreises vor dem ersten Lauf. Im Ziel war es gar so kalt, dass das SRF Mühe mit dem Ton bekundete. Für den zweiten Durchgang dunkelte es bereits ein, so kam wie schon am Samstag das Flutlicht zum Einsatz – dann waren es im Ziel unten im Schatten minus 15 Grad.

Die Stimmen

Wendy Holdener (im SRF) «Ich wäre gern weiter vorne gewesen. Zeitlich hat nicht viel gefehlt. Ich habe noch viel Potenzial und habe noch Verbesserungspotenzial. Ich habe mich heute schwer getan. Gestern habe ich mich nach dem Rennen etwas verrückt gemacht. Das ist aber kontraproduktiv. Da muss man einen kühlen Kopf bewahren. Das habe ich probiert. Ich nehme das Gute mit und versuche, darauf aufzubauen.»

Mikaela Shiffrin (im SRF): «Ich bin glücklich über den Sieg. Doch alle haben gesehen, Petra ist dieses Wochenende über die Piste geflogen. Sie hätte den Sieg verdient. Am Ende habe ich gewonnen. Ich hatte das Glück auf meiner Seite. Nach den letzten zehn Tagen ist das gut. Mein Knie ist noch etwas angeschlagen.»

So gehts weiter

Für die Technikerinnen geht es am 25. und 26. November mit einem Riesen- und einem Slalom im US-amerikanischen Killington weiter. Die Speedfrauen absolvieren am kommenden Samstag und Sonntag zwei Abfahrten am Matterhorn – sofern dieses Mal das Wetter mitspielt. Denn die beiden Rennen der Männer fielen an diesem Wochenende dem Schnee und Wind zum Opfer.