Freestyle-WM: Gewinnt Andri Ragettli im Slopestyle den WM-Titel?

Fünf Schweizer standen am Sonntag in der Qualifikation am Start. Gleich drei konnten sich für den Final qualifizieren. Der beste Run gelang Andri Ragettli, der Bündner musste sich nur von Birk Ruud aus Norwegen geschlagen geben. Fabian Bösch setzte sich als Neunter durch, Valentin Morel wurde 14.