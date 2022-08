Norwegen: Slowenische Langlauf-Hoffnung (19) stirbt bei LKW-Crash

Gemäss TV2 hat sich der Unfall am Donnerstag in der Nähe der Stadt Jörpeland, circa 430 Kilometer südwestlich von Oslo, ereignet. «Es ist in einem kleinen Tunnel passiert», sagte der zuständige Polizeianwalt Sveinung Andersen. Zwar brachten die Sanitäter die schwer verletzte Jamnik noch in ein nahe gelegenes Spital. «Leider konnte ihr Leben aber nicht gerettet werden. Im Spital wurde sie für tot erklärt», so Andersen weiter.