«Slumdog Millionär»-Star Irrfan Khan mit 53 Jahren gestorben

Der Schauspieler Irrfan Khan ist nach Komplikationen im Alter von 53 Jahren gestorben. Er galt als einer der besten indischen Schauspieler.

Er spielte Rollen in Bollywood- und Hollywood-Filmen wie «Slumdog Millionär» und «Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger»: Nun ist Irrfan Khan im Alter von 53 Jahren gestorben. Er erlag den Komplikationen nach einer Infektion des Dickdarms, wie ein Sprecher des Krankenhauses in Mumbai sagte. Dorthin war Schauspieler gebracht worden war.