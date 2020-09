Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Zug der Seetalbahn ist am Donnerstagmorgen in Seon AG eine Autofahrerin verletzt worden.

Gegen 10.10 Uhr am Donnerstag kam es in Seon AG zu einem Verkehrsunfall. «Ein weisser Smart beabsichtigte von Lenzburg kommend in Seon den Bahnübergang rechts Richtung Schafisheim abzubiegen», teilte die Kantonspolizei Aargau mit. Gleichzeitig kam aus der gleichen Richtung ein Zug der Seetalbahn gefahren.