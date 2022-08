Smart-Fahrer, Uno und Ordnung als Hobby: So tickt GC-Spieler Renat Dadashov

Dadashov traf am 13. August: Patzer, Rot und viele Tore – GC und Sion trennten sich unentschieden. Video: blue

Darum gehts Renat Dadashov ist derzeit einer der Shootingstars der Super League.

Der 23-Jährige hat in seiner Karriere schon viel gesehen.

Bei GC fühlt er sich wohl und will weiter durchstarten.

Fünf Spiele, fünf Mal ungeschlagen – GC legte den besten persönlichen Saisonstart der letzten Jahre hin. Mit ein Grund für diesen Aufschwung: Neuzugang Renat Dadashov. Vier Scorerpunkte (drei Tore, ein Assist) sammelte der 23-Jährige bereits. Die Haare sitzen perfekt, als 20 Minuten den Stürmer in Niederhasli auf dem Campus trifft. Kein Wunder: Dadashov liebt Ordnung, wie er selbst sagt: «Geordnet bleiben ist schon ein Hobby. Ich mags nicht, wenn was rumliegt.»

Nach der Bekanntgabe seines Transfers meinte Trainer Giorgio Contini: «Er ist ein guter Arbeiter, aber kein Knipser.» Es scheint so, als würde der in Deutschland geborene Nationalspieler von Aserbeidschan zeigen wollen, dass es anders ist. Angesprochen darauf, meint Dadashov im Gespräch mit 20 Minuten: «Jeder Stürmer will ein Knipser sein. Bei jedem Tor zeige ich mir und jedem anderen, dass ich einer bin.»

Dadashov stellt aber auch die Mannschaft in den Vordergrund. «Jedes Training geben wir mehr als 100 Prozent. Wir sind alles gute Arbeiter, aber auch gute Fussballer. So, wie es jetzt läuft, ist Spitzenklasse.»

«Schön, da oben zu stehen»

Nach dem Spiel gegen Sion, als GC vorübergehend die Tabellenführung übernommen hatte, sagte der Stürmer etwas überschwänglich im TV-Interview: «Es ist schön, da oben zu stehen. Wir werden hart arbeiten, um auch am Ende der Saison da zu stehen.» Diese Aussage revidiert Dadashov nun ein wenig: «Für uns gilt, so lange wie möglich oben mitzuspielen. Die Ziele sind aber immer hoch gesetzt.»

Der Wechsel zu GC ist eine Rückkehr. Schon vor zwei Jahren in der Challenge League wurde er verpflichtet. Ein Kreuzbandriss verhinderte damals den Durchbruch und der Leihvertrag wurde aufgelöst. In seiner noch jungen Karriere hat Dadashov schon so einiges gesehen. Er spielte für mehrere Vereine in Portugal, in Deutschland und eben für Wolverhampton.

Rückkehr des «Skandalstürmers»

Nun also der Vertrag über zwei Jahre mit einem weiteren Jahr als Option bei GC. Doch warum soll es ausgerechnet jetzt klappen? «Es liegt an mir. Ich fühle mich hier pudelwohl. Das ganze Umfeld. Es ist eine grosse Gemeinde. Hätte nicht gedacht, mich so schnell einzuleben», erzählt Dadashov.

Bei Frankfurt wurde der Stürmer als grosses Jungtalent gehandelt – kassierte aber auch das Label als Skandalstürmer. Nach einer Auseinandersetzung wurde er suspendiert und seine Frankfurt-Karriere endete früh. Dennoch findet Dadashov das Label Skandalstürmer nicht passend: «Das Label passt gar nicht zu mir. Ich hoffe, dass ich mit der Zeit nach meiner Leistung bewertet werde. Für mich war es aber nie eine Beleidigung. Es hat mich nur gepusht. Jede negative Schlagzeile ist auch eine positive Schlagzeile.»

Uno und Ordnung

Aus seinen Fehlern habe er gelernt, erklärt Dadashov. Der 23-Jährige: «Die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, haben mich zu dem gemacht, der ich bin.» In den letzten zwei Jahren sei er aber definitiv ruhiger geworden. Nun verbringt Dadashov, der gemeinsam mit seiner Freundin wohnt, seine Freizeit mit Uno, weil er «sehr gut» darin ist.

Seit seinen Verletzungen legt er auch viel mehr den Fokus auf die Gesundheit. Dies, weil er genau weiss, wie schwer das Comeback ist. Der 1,87 Meter grosse Stürmer betont aber auch: «Es heisst auch nicht, dass ich mir nichts gönnen kann. Es muss einfach ein Gleichgewicht von allem sein.»

In jungen Jahren waren auch Autos für Dadashov ein wichtiges Thema. Das ist nun nicht mehr so, allerdings nicht wegen der hohen Bussen in der Schweiz: «Vor drei Jahren hätte ich eine Liste aufgezählt von Autos, die ich gerne hätte. Heute weiss ich, dass es nicht wichtig ist. In Deutschland habe ich einen Smart. Der wird gerade repariert und dann in die Schweiz gebracht. In Zürich braucht man kein grosses Auto, sondern einen Wagen, der mich von A nach B bringt.»

Familienmensch

Apropos Deutschland: Zu seiner Familie hat er einen ganz engen Bezug. Auch, da ihm diese durch die schweren Zeiten der Vergangenheit geholfen hat. «Sie haben mich jetzt auch schon zwei Mal besucht», erklärt Dadashov. Mit seinem Bruder Rufat, ebenfalls ein Fussballprofi, hat er einen engen Kontakt. «Wir schauen jedes Spiel des anderen und sind täglich in Kontakt.» Rufat, der aktuell bei der Zweitvertretung von Schalke spielt, sei ein grosses Vorbild. «Er war sehr inspirierend für mich. Ich schaue noch immer hoch auf ihn.»

Das Cup-Spiel gegen Wettswil-Bonstetten verpasste Dadashov aufgrund einer Corona-Infektion. Im Anschluss will der Stürmer sein Team weiter auf Kurs halten. Am kommenden Wochenende kommts zum Auswärtsspiel bei Servette. Die Westschweizer sind genau wie GC ein etwas überraschendes Spitzenteam in der Super League. Vielleicht geht der Höhenflug der Hoppers und Dadashovs ja weiter.