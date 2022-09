Kein Abstrich nötig: Smartphone-App erkennt Corona-Infektion an der Stimme

Das Team um Wafaa Aljbawi vom Institut für Data Science an der Universität Maastricht hat eine Künstliche Intelligenz – Englisch: Artifical Intelligence, kurz AI – entwickelt, die mit Sars-CoV-2 Infizierte an der Stimme erkennen soll.

Eine Covid-19-Infektion betrifft in der Regel die oberen Atemwege und Stimmbänder. Das führt zu Veränderungen in der Stimme einer Person. Diesen Umstand machen sich Forschende um Wafaa Aljbawi vom Institut für Data Science an der Universität Maastricht zunutze: Sie haben eine App mit Künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt, die mit Sars-CoV-2 Infizierte an der Stimme erkennen soll.

Einsatzmöglichkeit: Grossveranstaltung

In ihrer Studie habe das KI-Modell in 89 Prozent der Fälle richtig gelegen und eine Covid-19-positive Person als solche erkannt (Sensitivität, siehe Box), so Aljbawi an der Tagung. In der Kongress-Zusammenfassung (Abstract OA1626) war die Rede von 84 Prozent – seit der Einreichung seien die Daten jedoch erweitert worden und hätten mit 89 Prozent ein noch besseres Ergebnis erzielt, heisst es in Berichten zur Präsentation. Bei herkömmlichen Schnelltests gebe es je nach Marke grosse Unterschiede bei der Treffsicherheit. Ausserdem seien diese bei Personen ohne Symptome deutlich weniger genau.