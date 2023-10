Smile Swiss Influencer Award: Das sind die Gewinner

Über 1000 Influencerinnen und Influencer sowie Gäste fieberten am Samstagabend mit, als die besten Content Creators des Landes ausgezeichnet wurden. An der vierten Ausgabe der Smile Swiss Influencer Awards im «The Hall» in Dübendorf traten insgesamt 54 Internet-Persönlichkeiten gegeneinander an. Neun Preise wurden verliehen. Die Gewinnerinnen und Gewinner kannst du oben in der Bildstrecke sehen.