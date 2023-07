Gwyneth Paltrow: Sie trinkt jeden Tag einen grünen Saft

1 / 6 Gesund, gesünder, Gwyneth Paltrow. Die 50-Jährige befolgt eine strikte Ernährung. Sie liebt grüne Säfte und Gemüse. Sogar in den Ferien zieht sie die Diät durch. IMAGO/APress Ben Affleck liebt «Dunkin Donuts». So sehr, dass er das frittierte Gebäck jeden Tag isst. IMAGO/Zoonar Musikerin Grimes ass zwei Jahre lang Pasta mit Tomatensauce. Dann hörten ihre Haare auf zu wachsen und sie musste ihre Ernährung anpassen. Instagram/grimes

Darum gehts Stars achten teilweise penibel auf ihre Ernährung.

Bei einigen Celebrities steht darum jeden Tag dasselbe auf dem Speiseplan.

Einige mögen gesunde Smoothies, andere schwören auf Pasta.

Trotz Kochtalent von Ehemann David Beckham (48) isst Victoria Beckham (49) bekanntlich jeden Tag dasselbe Gericht: Gemüse und Fisch. Mit dieser Essgewohnheit ist das Ex-Spice-Girl nicht alleine. So einige Stars sind richtige Gewohnheitstiere, wenn es um die Ernährung geht.

Eva Mendes

Die 49-jährige Schauspielerin isst immer Eier zum Frühstück. Das verriet die Ehefrau von Ryan Gosling (42) in einem Interview mit «Shape». Zum Mittagessen gibt es Lachs, Reis oder Quinoa. Dieses Gericht mag sie so sehr, dass sie es oft auch gleich am Abend zu sich nimmt.

Gwyneth Paltrow

Die 50-Jährige hat ihren gesunden Lebensstil mit ihrem Unternehmen «Goop» längst erfolgreich vermarktet. Sie schwört auf grüne Säfte. Sogar in den Ferien hält sie sich an ihren strikten Ernährungsplan.

Ben Affleck

Weniger gesund mag es der Ehemann von Jennifer Lopez (53). Der 50-Jährige liebt die Donuts von «Dunkin Donuts». Das frittierte Gebäck stammt – wie er – aus dem US-Bundesstaat Massachusetts. Zum Glück gibt es die Donut-Kette aber seit 2014 auch in seinem neuen Zuhause Los Angeles. «Es ist wunderbar! Ich esse ‹Dunkin Donuts › jeden Tag», meinte er einst in einem Interview.

Kylie Jenner

Die Jüngste des Kardashian-Jenner-Clan startet immer mit Eiern, Avocado und Truthahn-Bacon in den Tag. Vor ein paar Jahren hatte die 25-Jährige zudem eine Phase, in der sie täglich Shrimp Tacos ass. «Die Tacos, das Guacamole, die Zwiebeln, die Shrimps sind eine perfekte Kombi», schwärmte sie in ihrer eigenen Show «The Life of Kylie».

Grimes

Die Ex von Tesla Gründer Elon Musk ass zwei Jahre lang Spaghetti mit Tomatensosse. Dann hatte ihre Diät aber gesundheitliche Folgen. Die Haare der heute 35-Jährigen haben aufgehört, zu wachsen, wie sie in einem Interview verrät. Ihr Arzt meinte daraufhin, sie sei unterernährt und müsse wieder Gemüse und Fleisch zu sich nehmen.

Rita Ora

Gegenüber «People» verriet die Sängerin ihr Go-To-Frühstück. «Ich esse jeden Morgen Lachs mit Eiweiss – ohne Ausnahme», so die 32-Jährige. Wenn sie ein wenig Abwechslung braucht, gibt es anstatt dem Eiweiss hart gekochte Eier. Auch den Rest des Tages isst sie gerne dasselbe. «Ich verzichte auf Brot und esse nur Hähnchen und Gemüse», meint die «Your Song»-Interpretin.

Prinzessin Kate

Laut der «Daily Mail» schwört Kate, die Prinzessin von Wales, auf einen Smoothie, um in den Tag zu starten. Nicht fehlen dürfe in dem Saft die Superfood-Zutat Spirulina. Dabei handelt es sich um eine blau-grünliche Mikroalge. Laut der britischen Zeitung kommen zudem Federkohl, Matcha, Grüntee, Spinat, Blaubeeren und Koriander in das Getränk der 41-Jährigen.

P. Diddy

Der Rapper hat kein bestimmtes Gericht, das er immer isst. Für den 53-Jährigen gehört aber zu jedem Essen ein Klecks Apfelmus dazu.

