Wegen EM-Verschiebung

SMS statt EM – Petkovic textet mit den Nati-Gegnern

Am Samstag hätte die Schweizer Nati ihr erstes Spiel an der EM gegen Wales bestreiten soll. Wegen der Verschiebung sucht Coach Petkovic andere Beschäftigungen.

Wäre dieses Jahr alles nach Plan verlaufen, würde an diesem Wochenende die ganze Schweiz über das erste EM-Gruppenspiel der Nationalmannschaft sprechen: Was für ein fantastischer 2:0-Sieg gegen Wales das war. Wie schön der Schuss von Fabian Schär in die linke obere Ecke flog. Wie es nun hoffentlich gegen Italien so weitergeht.