Evan Spiegel - Snapchat-CEO spendet heimlich 100 Millionen US-Dollar

In seiner Studentenzeit gründete er mit zwei Kommilitonen die Social Media Agentur Snap. Inc.

Wer der oder die Empfänger der 1’568’905 Aktien ist oder sind, wird in den Unterlagen von der Securities and Exchange Commission nicht erwähnt, wie «Businessinsider» berichtet. Spiegel und seine Frau Miranda Kerr sind bekannt dafür, wohltätige Organisationen zu unterstützen. Zusammen gründeten sie den Spiegel-Family-Fund. Die letzte Spende aus ebendiesem Fond ging an ein Zentrum für schwarze Studentinnen und Studenten in Stanford und an ein afroamerikanisches Wohnheim.