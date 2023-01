Vergewaltigung nach Date auf Snapchat in Basel

Ein damals 21-jähriger Mann soll im März 2021 ein 15-jähriges Mädchen in seiner Wohnung in Basel vergewaltigt haben, nachdem sich die beiden auf Snapchat kennen gelernt hatten. Neben Vergewaltigung wirft die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt dem heute 23-Jährigen auch mehrfache sexuelle Nötigung und Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Er wird sich am 12. Januar vor dem Strafgericht verantworten müssen.

Der Beschuldigte habe dem Mädchen auf Snapchat angeboten, ihr seine Hanfpflanzen zu zeigen, steht in der Anklage. In der Wohnung soll er sich ihr wiederholt in sexueller Absicht genähert habe. Im Weiteren wird beschrieben, wie er gegen ihren Willen und mit Gewalt mehrfach und brutal den Geschlechtsverkehr erzwang, während sie unter Schockstarre stand. Sie habe aber schnell Anzeige erstattet. Ein rechtsmedizinisches Gutachten deutet, zumindest so wie in der Anklage zusammengefasst, auf sexuelle Gewalt hin.