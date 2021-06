Snapchat entfernt tödlichen Raser-Filter

Hinter der Klage stecken die Eltern zweier junger Männer, die im Jahr 2017 ums Leben gekommen sind. Die beiden – ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger – kamen bei einem Autounfall im US-Bundesstaat Wisconsin ums Leben. In den Gerichtsdokumenten heisst es: «Kurz vor 19 Uhr begann das Auto, stark an Geschwindigkeit zu gewinnen, und bewegte sich hoch über der erlaubten Geschwindigkeitsgrenze. Ein Snap zeigte an, dass die Insassen mit 198 Kilometern pro Stunde unterwegs waren.»

Weitere Todesfälle

In den Dokumenten heisst es weiter, Snap Inc., das Unternehmen hinter Snapchat, müsse sich bewusst gewesen sein, dass ein solcher Filter zum Rasen anspornt. Auch wenn er nicht dazu gedacht gewesen sei. Ausserdem sei es nicht der einzige Fall, in dem ein Verkehrsunfall in Verbindung mit dem Filter gebracht worden sei. Bereits im Jahr 2015 sei es zu zwei solchen Vorfällen gekommen. Bei einem davon wurden drei junge Frauen in Philadelphia getötet, beim anderen kam es zu starken Verletzungen.