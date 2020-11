Snapchat hat eine neue Funktion lanciert, die sich Spotlight nennt. Es handelt sich dabei um ein Feature, das stark an die Konkurrenz-Apps Tiktok oder Instagram erinnert. Denn in Spotlight können Snapchat-Nutzer Hochkantvideos posten, die von anderen Usern angesehen werden können. Dafür gibt es in der Snapchat-App neu einen zusätzlichen Menüpunkt in der Form eines Playbuttons unten rechts.