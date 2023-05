Snapchat: Neuer KI-Chatbot gibt 13-Jähriger Sex-Tipps

Zudem kam es bei einem Test-Chat zu fragwürdigen Ratschlägen des Roboters: So gab er etwa einem 13-jährigen Mädchen Tipps, wie es blaue Flecken kaschieren und somit vor der Kindesschutzbehörde verstecken kann.

Doch dieser kam nicht gut an: Die App wurde regelrecht mit schlechten Bewertungen überhäuft.

Wie funktioniert der Chatbot?

Der Text-Bot «My AI» basiert auf dem in den letzten Monaten viel debattierten und diskutierten Programm ChatGPT. Seit einigen Tagen tauchte der KI-Bot direkt in der Nachrichten-Inbox der Nutzenden auf – von wo er sich auch nicht mehr so einfach entfernen lässt (siehe unten). Der Text-Bot funktioniert ähnlich wie andere Chatbots: Die Nutzenden können dem Bot Fragen stellen – von Quiz- und Wissensfragen über Tipps und Ratschläge ist alles möglich.