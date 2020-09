Rücktritt

Der Devisenskandal

Philipp Hildebrand stolperte als SNB-Präsident über einen Devisenskandal, der ihn letztlich 2012 das Amt kostete. Vorangegangen sind heikle Devisenkäufe seiner damaligen Frau Kashya im August 2011. Sie fanden kurz vor der Einführung der Euro-Untergrenze von 1.20 Franken am 6. September statt. Im Raum standen Vorwürfe, Kashya Hildebrand hätte die Käufe mit Insiderwissen ihres Mannes gewinnbringend getätigt. Philipp Hildebrand sagte später bei seiner Rücktrittsrede am 9. Januar 2012 in Bern, dass es ihm nicht möglich sei, «einen abschliessenden Beweis zu liefern, dass meine Frau ohne mein Wissen die Devisentrasaktionen am 15. August veranlasst hat». Für diese Aussage stehe er aber «mit meinem Ehrenwort ein».