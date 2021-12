Nach Herz-OP – SNB-Vize Fritz Zurbrügg verabschiedet sich kommendes Jahr in den Ruhestand

Fritz Zurbrügg legt sein Amt per Ende 2022 nieder, wie die Nationalbank in einer Mitteilung schreibt.

Der Vizepräsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, Dr. Fritz Zurbrügg, hat den Bankrat in Kenntnis gesetzt, dass er auf Ende Juli 2022 in den Ruhestand tritt. Fritz Zurbrügg, Jahrgang 1960, gehört dem Direktorium seit August 2012 an. Er leitete zunächst das III. Departement (Finanzmärkte, Operatives Bankgeschäft und Informatik) der Nationalbank. Seit Juli 2015 führt er als Vizepräsident des Direktoriums das zweite Departement, das Finanzstabilität, Bargeld, Finanzen und Risiken umfasst.

Erst im Oktober wurde bekannt, dass sich Zurbrügg einer Herzoperation unterziehen musste. Im August wurde bereits der Chef der Schweizerischen Nationalbank, Thomas Jordan, am Herz operiert. Zurbrügg ist nebst seiner Rolle als SNB-Vize auch Präsident des Stiftungsrats des Studienzentrums Gerzensee und Vizepräsident des Stiftungsrats des International Center for Monetary and Banking Studies in Genf.