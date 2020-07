vor 43min

Federer-Aktie

Sneaker-Firma On dementiert Börsengang

Das Start-Up On hat kürzlich seinen Roger-Federer-Schuh vorgestellt. Laut einem Bericht plant On gar, Aktien an der Börse zu platzieren. Jetzt äussern sich die Zürcher in einem Statement.

von Fabian Pöschl

Darum gehts Laut einem Zeitungsbericht plant On den Börsengang.

On nimmt jetzt dazu Stellung – und dementiert.

Man habe keine Börsenpläne im nächsten Jahr, sagt On-Mitgründer David Allemann.

Die Zürcher Firma On hat letzte Woche «The Roger» präsentiert. Der On-Sneaker, den Roger Federer höchstpersönlich designet hat. Nur 1000 Stück hat die Zürcher Schuh-Firma durch eine Verlosung auf den Markt gebracht. Ein Paar kostete 310 Franken. Schon am Tag nach der Präsentation wurde der Schuh im Internet für für 1499 Franken angeboten.

Nun will das Unternehmen einen Schritt weiter gehen: On will den Gang an die Börse wagen. Das hätten mehrere unabhängige Quellen bestätigt, wie die «NZZ am Sonntag» berichtete. Geplant sei der Börsengang im Sommer oder Herbst 2021.

«Spekulationen stimmen nicht»

Jetzt nimmt On zu den Spekulationen Stellungen – und dementiert allfällige Börsenpläne. «Die Spekulationen in der Sonntagspresse stimmen nicht», teilt David Allemann, Mitbegründer von On, mit. Die Firma habe keine Pläne für einen Börsengang im nächsten Jahr.

«Es ist unsere langjährige Praxis, dass wir als privates Unternehmen Fragen zur Finanzierung von On nicht beantworten. Wir möchten allerdings diese klare Falschmeldung dementieren», so Allemann weiter.

Als private Firma konzentriere man sich voll und ganz darauf, noch mehr Läufer auf der ganzen Welt mit unserer Schweizer Technologie zu erreichen. So gehe noch diese Woche ein neuer Wettkampfschuh von On an den Start.