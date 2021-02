Die Zürcher Firma On will doch an die Börse und zwar in den USA.

Mit dem Roger-Sneaker ist die Firma On bekannt geworden. Jetzt will das Zürcher Unternehmen richtig durchstarten und plant den Sprung an die US-Börse. Noch im Sommer dementierte die Firma Gerüchte zu einem möglichen Börsengang . Nun stellt das Unternehmen aber Personal mit Erfahrung im Investment Banking ein, wie «Finanz und Wirtschaft» schreibt.

Dass On in den USA an die Börse gehen will, macht durchaus Sinn: Die weltweit grösste Community für Sportartikel ist in den USA zuhause. Zudem stammen laut Schätzungen rund 60 Prozent des Umsatzes von On aus den USA. Den weltweit ersten Flagship Store hat das Unternehmen auch in New York eröffnet.