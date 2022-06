Videopraktikant Ben testet einen Tiktok-Hack, der faltenfreie Sneakers verspricht.

Trash or Treasure? : Sneakers faltenfrei bügeln – der Tiktok-Hack im Test

In unserer Video-Serie «Trash or Treasure» testen wir regelmässig virale Tiktoks. In der neuen Folge versucht Videopraktikant Ben mit einem einfachen Hack, seine Sneakers faltenfrei zu bügeln.