Schuhe von Michael Jordan : Diese Sneakers sind 1,5 Millionen Dollar wert

Die «Nike Air Ships»-Schuhe trug der Ex-Basketballprofi in seiner ersten Saison in der US-Liga NBA. Nun haben sie einen neuen Besitzer.

Ein Paar Turnschuhe von Ex-Basketballprofi Michael Jordan (58) ist in Las Vegas für 1,47 Millionen Dollar versteigert worden. Käufer sei Nick Fiorella, teilte das Auktionshaus Sotheby’s am Sonntag mit. Er ist ein in der Szene bekannter Besitzer von Sport-Sammelkarten mit Millionenwert. Nun gehörten ihm auch die ältesten bisher verkauften «Nike Air Ships»-Schuhe, die Jordan in seiner ersten Saison in der US-Liga NBA bei einem Spiel trug, hiess es in der Mitteilung weiter. Die rot-weissen Schuhe waren bisher im Besitz eines früheren Balljungen der Denver Nuggets, dem sie einst geschenkt worden waren.