«So schlecht sind sie»

Snooker-Star O’Sullivan schiesst gegen die Jugend

«Ich müsste wohl einen Arm und ein Bein verlieren, damit ich aus den Top 50 falle», sagt Ronnie O’Sullivan über die junge Konkurrenz. Dabei läuft es dem Ausnahmekönner selber nicht nach Wunsch.

Vielleicht musste Ronnie O’Sullivan einfach wieder mal ein bisschen Dampf ablassen, nach zuletzt durchzogenen Leistungen und dem sportlichen Druck, der auf dem Ausnahmekönner lastet. O’Sullivan murkste sich im Achtelfinal der Weltmeisterschaft in Sheffield gegen Ding Junhui mit 13:10 durch . Danach liess er seinen Emotionen freien Lauf und wetterte über die Snooker-Jugend. « Die jüngeren Spieler, die da nachkommen, sind schon nicht so gut. Viele würden nicht mal als Amateure gut aussehen, so schlecht sind sie. »

Grund für diese nicht ganz netten Worte war, dass O’Sullivan im Viertelfinal nun dem Waliser Mark Williams gegenübersteht. Williams ist 45 Jahre alt, O’Sullivan 44. Bereits vor über 25 Jahren duellierten sich die beiden am Welsh Open zum ersten Mal . Und auch noch heute stehen die beiden erfahrenen Spieler ganz oben in der Weltrangliste. Williams ist die Nummer 3, O’Sullivan die Nummer 6. Also zog « The Rocket » über den Nachwuchs her, er sagte: « Ich müsste wohl einen Arm und ein Bein verlieren, damit ich aus den Top 50 falle. Nur deshalb sind wir wohl noch so gut dabei, es sieht unten so schlecht aus. »