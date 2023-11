Snoop Dogg kündigt an, nicht mehr rauchen zu wollen

Snoop Dogg teilte am 16. November 2023 auf Insta mit, dass er nicht mehr rauchen werde.

Der wohl berühmteste Befürworter von Cannabis weltweit will nicht mehr kiffen.

US-Rapper Snoop Dogg kündigt auf Insta an, nicht mehr kiffen zu wollen.

US-Rapper Snoop Dogg hat am Donnerstag die Netzgemeinde mit einer Ankündigung überrascht: Der 52-Jährige will aufhören zu kiffen. «Nach langem Überlegen und Gesprächen mit meiner Familie habe ich beschlossen, mit dem Rauchen aufzuhören», teilte er auf seinem Insta-Account mit. Der Musiker war bis zu diesem Tag der wohl berühmteste Befürworter von Cannabis weltweit, er setzte sich stets für dessen Entkriminalisierung ein.

Im 2008 erzählte Snoop Dogg, der mit bürgerlichem Namen Calvin Broadus heisst, in einem Interview mit «Esquire» von seinen Anfängen als Kiffer. «Das erste Mal, dass ich von Marihuana high wurde, war in den 70er Jahren bei einem meiner Onkel», erzählte er. Da sei er «ungefähr acht oder neun Jahre alt» gewesen.

«Ist dein Konto gehackt worden?»

Im Laufe seiner Karriere als Rapper engagierte Snoop Dogg sogar einen Roller, der für ihn täglich bis zu 150 Joints rollte. Wie Piranha im Oktober 2022 in einer australischen Talkshow bestätigte, würde sein Arbeitgeber bis zu etwa 225 Gramm Marihuana am Tag rauchen. 2015 lancierte Snoop Dogg laut CNN eine eigene Marke von Cannabisprodukten unter dem Namen «Leafs By Snoop». Dazu gehören mit Cannabisextrakten angereicherte Lebensmittel sowie handgewogene Marihuana-Blüten und Konzentrate.