Ottawa Senators: Snoop Dogg macht Ryan Reynold im Poker um NHL-Team Konkurrenz

«Erster schwarzer NHL-Besitzer»

In einem Instagram-Post scheint Snoop das Gerücht zu bestätigen. Er zeigt ein Foto von Sparks und den Senators, schreibt dazu: «Das Eis brechen: Die Ottawa Senators haben vielleicht bald den ersten schwarzen NHL-Besitzer.» Es sei erstaunlich, was Sparks versuche, und er freue sich darauf, Teil dieses Eigentümerteams zu sein, fügt er in der Caption hinzu. «Ich will Eishockey in unsere Community bringen.» Auf dem zweiten Bild zeigt sich der Mann aus Los Angeles selbst – mit einem Senators-Trikot.