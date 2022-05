10 Fakten der Woche: Snoopy und 3000 Spinnenbabys – wusstest du das über dein Haustier?

Haustiere sind beliebt – in fast jedem Schweizer Haushalt leben welche.

In fast jedem Schweizer Haushalt leben Haustiere. Im Jahr 2020 waren es rund eine halbe Million Hunde und über 1,7 Millionen Katzen. Von Fischen in Aquarien abgesehen, sind Katzen die mit Abstand beliebtesten Haustiere. Dahinter folgen Fische in Teichen, Hunde sowie Kaninchen und Hasen.