Letzte Quali-Chance : Snowboard-Legende Shaun White kämpft in Laax um das Olympia-Ticket

Während sich die Snowboard-Elite beim Halfpipe-Event in Laax auf Olympia einstimmt, versucht sich Superstar Shaun White im letzten Moment noch für Peking zu qualifizieren.

«Titelverteidiger» Shaun White will sich in Laax für die Olympischen Spiele qualifizieren.

Für die meisten Snowboarder geht es am Laax Open dieses Wochenende um eine letzte Standortbestimmung vor den Olympischen Spielen in Peking. Ausgerechnet für den grössten unter ihnen geht es im Bündnerland aber um alles oder nichts. Snowboard-Legende Shaun White will sich im Halfpipe-Event in letzter Sekunde noch zum Olympia-Ticket tricksen.