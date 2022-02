Olympia 2022: Schweizer Athleten sind im olympischen Sammelfieber

1 / 9 Michelle Gisin, freshfocus Daniel Yule und auch Reuters Luca Aerni. Sie alle sind im Pin-Sammelfieber. REUTERS

Darum gehts Bei den Schweizer Olympionikinnen und Olympioniken wird fleissig gesammelt.

Die olympischen Pins sind das Ziel.

Besonders beliebt: die exotischen Länder.

Eine Teilnahme an den Olympischen Spielen ist für Sportlerinnen und Sportler etwas Besonderes. Seit Jahren werden als Erinnerung für die Athletinnen und Athleten sogenannte Länder-Pins zur Verfügung gestellt. Das Ziel ist einfach: So viele Pins von verschiedenen Ländern wie möglich zu tauschen. Es wird gesammelt wie in Zeiten der Fussball-WM die Panini-Bilder. Nun aber exklusiver und mit grösserem Erinnerungswert.

Auch die Schweizer Sportstars sind im Sammelfieber, wie sie gegenüber 20 Minuten sagen. Justin Murisier, Daniel Yule und Luca Aerni haben gar eine Wette abgeschlossen. Dabei geht es nicht um etwas Bestimmtes, sondern um die Ehre. Wer gewinnt, wird am Ende abgerechnet. Dies macht natürlich Sinn, da Slalom-Fahrer Yule später nach Peking reiste. Yule: «Luca und Justin sind länger da als ich, sie haben also Vorteile, aber die hole ich schon noch auf.» Auf die Frage, wie viele Pins Aerni besitzt, antwortet der Slalom-Fahrer mit einem Lachen: «Sicher mehr als der Yule.»

65 Pins für Snowbord-Talent

Riesenslalom-Olympiasiger Marco Odermatt meint: «Es gibt zwar sicher noch fleissigere Sammler, aber ich bin schon fleissig.» Besonders hat es ihm der britische Pin angetan, den er sich selbstverständlich bereits besorgt hat. Auch der thailändische gefällt ihm sehr gut. Team-Kollege Loïc Meillard agiert eher zurückhaltend. Aber auch er hat einige andere Pins: «Fleissig bin ich zwar nicht. Aber ich habe sicher mit den Leuten, die ich kenne, einen Pin ausgetauscht.»

Snowboarderin Ariane Burri meint: «Ich habe schon ein paar und an denen habe ich auch sehr Freude. Aber andere im Dorf waren da noch viel heisser auf diese Pins als ich.» Mit anderen, da meint Burri auch ihre Snowboard-Kollegin Bianca Gisler. Die 19-Jährige war immer auf der Suche nach Pins. Am Tag ihrer Abreise waren es rund 65. Für sie am speziellsten: «Definitiv Madagascar und Malta. Da waren nämlich nicht sehr viele Athleten hier.»

Bianca Gisler besitzt nun 65 Pins. Getty Images

Exotische Pins besonders beliebt

So oder so: Die exotischen Pins sind das beliebteste Ziel. Bob-Anschieberin Kim Widmer fokussiert sich auch auf die speziellen Anstecker: «Eigentlich bin ich nur auf der Suche nach den exotischen Ländern.» Das ist ihr auch ganz gut gelungen. Haiti, Madagascar und auch ein Pin des kleinen Andorra hat sie ergattert. Ebenfalls einen haitianischen Pin hat Bronze-Gewinnerin Michelle Gisin abgestaubt: «Mein Ziel war es, einen haitianischen Pin zu ergattern. Und das habe ich geschafft.»

Snowboarder Pat Burgener, der seine Olympia-Bretter auf Instagram verlost, ist ebenfalls immer für einen Pin-Austausch zu haben. Genauso wie Melanie Hasler. «Es gibt es noch welche, die ich unbedingt tauschen muss», so die Bob-Pilotin. Übrigens: Die Pins können auch gegen ein beliebtes Maskottchen eingetauscht werden, wie Ski-Fahrerin Joana Hählen erzählt: «Ich habe zwei Schweizer Pins gegen die Kuscheltiere eingetauscht.»

Natürlich gibt es auch Athleten und Athletinnen, die mit den Sammelpins nichts anfangen können. Für Daniel Yule, der in Peking seine dritten Olympischen Spiele erlebt, haben die Pins aber einen grossen Erinnerungswert. «Es ist sicher etwas, was man später mit Kindern bestaunen kann.» Also etwas, mit dem man in Erinnerungen schwelgen kann.