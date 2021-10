Alex Pullin – Snowboard-Weltmeister wird 15 Monate nach seinem Tod Vater

Babyversuche blieben erfolglos

Die Schwangerschaft machte Ellidy im Juni auf Instagram öffentlich, wo der Partnerin des verstorbenen Profi-Snowboarders über 117’000 Personen folgen. Wie sie in ihrem Podcast «Darling, shine» erzählt, hätten sie und Alex in den Monaten vor seinem Tod erfolglos versucht, ein Baby zu zeugen. Eine künstliche Befruchtung sei für das Paar schon immer eine praktikable Alternative gewesen.

Die Schwangerschaft beschrieb Ellidy als «bittersüss», wandte sich in ihren Posts in den letzten Wochen oftmals an ihren verstorbenen Partner. «Ich kann es kaum erwarten, unserem Baby in die Augen zu schauen und dich wiederzusehen, Chump. Wir werden für immer direkt am Meer herumtollen, wo wir wissen, dass du da bist», schrieb Ellidy in einem Post vom 18. November.