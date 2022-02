Bergün/Bravuogn GR – Snowboarder (17) kommt von Piste ab und stirbt in Lawine

In Bergün/Bravuogn ist ein Jugendlicher bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt. Eine Gruppe Jugendlicher aus dem Kanton Zürich verbrachte am Dienstag auf Darlux in Bergün/Bravuogn einen Skitag. Sie waren privat unterwegs, wie Markus Walser, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage sagt. Es war abgemacht, dass sich die Gruppe zum Schluss des Tages bei der Mittelstation La Diala trifft. «Die Gruppe war nicht am Freeriden, sie verhielten sich ordnungsgemäss und fuhren auf den markierten Pisten», so Walser.